Росія накопичує крилаті ракети — розвідка Британії

Флот важких бомбардувальників дальньої авіації ВКС Росії не завдав ударів крилатими ракетами по Україні більше місяця, що є однією з найтриваліших перерв у таких ударах з початку конфлікту, швидше за все, тому що використовуватиме нещодавно зроблені боєприпаси для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку.



Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії. Там уточнили, що хоча Росія все ще може використати інші ударні можливості, далека авіація була основним методом завдання високоточних ударів в умовах протистояння.



Росії майже напевно необхідно було скоротити частоту своїх ударів, щоб поповнити запас крилатих ракет, що скорочується (х-101 / х-102 KODIAK AS-23a).



Нагадаємо, згідно з інформацією міністерства оборони Великобританії, майже, напевно, північнокорейські боєприпаси вже досягли складів на заході Росії, які постачають російські військові операції в Україні.