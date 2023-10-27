Армія РФ вдарила по Куп'янському району, постраждала пенсіонерка

Російські окупанти атакували село Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області сьогодні, 27 жовтня. Відомо про одну постраждалу. Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.



«Внаслідок ворожого удару було травмовано 67-річну жінку. З осколковим пораненням стегна її госпіталізували», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що зараз медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.



Нагадаємо, удару по Ізюму Харківської області в ніч на п'ятницю було завдано ракетами типу «Іскандер».