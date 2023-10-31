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Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину

31 жовтня 2023, 08:04

Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину

Минулої доби, 30 жовтня, російські війська поранили одного жителя Донецької області в Залізному. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які загинули в Авдіївці раніше. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення склала 1756 осіб убитими та 4277 пораненими. Дані вказані без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий.

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