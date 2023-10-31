Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину

Минулої доби, 30 жовтня, російські війська поранили одного жителя Донецької області в Залізному. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які загинули в Авдіївці раніше. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення склала 1756 осіб убитими та 4277 пораненими. Дані вказані без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий.