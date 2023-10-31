У Перевальному знайшли базу берегової оборони Сімферополя

База 126-ї окремої бригади берегової оборони Сімферополя. Фото: АТЕШ

Агенти «АТЕШ» виявили у Перевальному, Сімферопольського району, розташування 126 бригади берегової оборони ВМФ РФ. Про що написали у себе в Telegram. Вона розташована за 26 км від самого Сімферополя.



«Координати: 44.8387260855, 34.329308845. На початку війни бригада зазнала величезних втрат. Понад 75% бойового складу стали 200/300-ми. Наразі переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямі», — зазначили у спротиві кримських татар та українців.

База 126-ї окремої бригади берегової оборони Сімферополя. Фото: АТЕШ

За інформацією «АТЕШ», попри величезну кількість військових, їм вдалося розвідати територію навколо бази. Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно вивчені агентами опору.

База 126-ї окремої бригади берегової оборони Сімферополя. Фото: АТЕШ

«Цю інформацію ми використовуємо для планування наступних операцій. Вже пів року наш агент служить у цій бригаді. Із самого початку «часткової мобілізації» ми успішно залучаємо нових агентів до наших лав. Результати не забаряться!», — додали в «АТЕШ».

База 126-ї окремої бригади берегової оборони Сімферополя. Фото: АТЕШ

Раніше агенти «АТЕШ» виявили розміщення засобів протиповітряної оборони «Панцир С1» на території нафтобази у Феодосії.