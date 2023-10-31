В Перевальном нашли базу береговой обороны Симферополя

База 126 отдельной бригады береговой обороны Симферополя. Фото: АТЕШ

Агенты «АТЕШ» обнаружили в Перевальном, Симферопольского района, расположение 126 бригады береговой обороны ВМФ РФ. О чем написали у себя в Telegram. Она размещена в 26 км от самого Симферополя.



«Координаты: 44.8387260855, 34.329308845. В начале войны бригада понесла огромные потери. Более 75% боевого состава стали 200/300-ми. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении», — отметили в сопротивлении крымских татар и украинцев.

База 126 отдельной бригады береговой обороны Симферополя. Фото: АТЕШ

По информации «АТЕШ» несмотря на огромное количество военных, им удалось разведать территорию вокруг базы. Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно изучены агентами сопротивления.

База 126 отдельной бригады береговой обороны Симферополя. Фото: АТЕШ

«Эту информацию мы используем для планирования последующих операций. Уже пол года наш агент служит в этой бригаде. С самого начала «частичной мобилизации» мы успешно привлекаем новых агентов в наши ряды. Результаты не заставят себя ждать!», — добавили в «АТЕШ».

База 126 отдельной бригады береговой обороны Симферополя. Фото: АТЕШ

Ранее агенты «АТЕШ» обнаружили размещение средств противовоздушной обороны «Панцирь С1» на территории нефтебазы в Феодосии.