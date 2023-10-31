HIMARS розгромив чуваський батальйон мобілізованих

Залишки батальйону мобілізовані з Чувашії після атаки HIMARS. Фото: Telegram

У неділю, 29 жовтня, під час підготовки до переїзду 1 батальйон 1251 мотострілецького полку потрапив під обстріл ракетами HIMARS. Про це написали в телеграм-каналі «Сердита Чувашія».



У цьому підрозділі служать мешканці Чуваської Республіки. За інформацією телеграм-каналу, в автомобільній колоні, по якій ударив HIMARS, були КАМАЗи та УАЗи з росіянами.



«На цей час підтвердженої інформації про втрати немає, але у волонтерських чатах називають числа до 120 осіб убитими та пораненими, 10 машин згоріли. Уточнюється також, що батальйон майже повністю знищений», — йдеться у Telegram «Сердита Чувашія».



Раніше воїни ССО скоригували вогонь HIMARS за місцеперебуванням екіпажів БПЛА ZALA.