Розпочато підготовчий етап евакуації українців з Сектору Гази, у списку на виїзд 358 осіб

МЗС України та інші причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектору Гази. Є 358 охочих залишити анклав, виїзд іноземців буде здійснюватися в алфавітному порядку відповідно до їх громадянства. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



«На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців з Сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», — написав він.



Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, згідно з їхнім громадянством.



Ніколенко розповів, що відомо з приводу евакуації:

Актуалізовано список охочих поїхати. Нині їх 358 осіб. Це переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок. Відправлено офіційний запит причетним сторонам для надання дозволів на виїзд з палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Чекаємо на узгодження. Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів. Заброньовано необхідний транспорт. Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

«Працюємо, щоб якнайшвидше вивезти наших людей. Питання перебуває на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби», – резюмував він.



Нагадаємо, в Ізраїлі підтверджено загибель 18 громадян України.