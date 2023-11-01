Розпочато підготовчий етап евакуації українців з Сектору Гази, у списку на виїзд 358 осіб

МЗС України та інші причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектору Гази. Є 358 охочих залишити анклав, виїзд іноземців буде здійснюватися в алфавітному порядку відповідно до їх громадянства. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
«На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців з Сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», — написав він.
Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, згідно з їхнім громадянством.
Ніколенко розповів, що відомо з приводу евакуації:
«Працюємо, щоб якнайшвидше вивезти наших людей. Питання перебуває на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби», – резюмував він.
Нагадаємо, в Ізраїлі підтверджено загибель 18 громадян України.