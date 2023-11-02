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Наступного тижня депутати планують продовжити військовий стан та загальну мобілізацію в Україні

02 листопада 2023, 09:58

Наступного тижня депутати планують продовжити військовий стан та загальну мобілізацію в Україні

Верховна Рада планує наступного тижня проголосувати за продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив член фракції «Голос»  Ярослав Железняк.

«Голосування заплановане наступного тижня. Це буде вже дев'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни», — зазначив нардеп.

При цьому Желєзняк припустив, що президент України як ініціатор найближчим часом внесе до Верховної Ради відповідні законопроекти щодо продовження військового стану та загальної мобілізації.

«Скоріш за все це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого-2024. Тобто знову на 90 днів», — сказав народний депутат.

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