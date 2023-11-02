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Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні

02 листопада 2023, 10:46

Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні

Багатоквартирні будинки в Маріуполі, які Росія збудувала після окупації як компенсаційні для тих, хто втратив житло, практично не заселені. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

 Готові багатоповерхівки на вулиці Купріна стоять практично порожні. І якщо в житловому комплексі «Невський» заселено так звану першу чергу, то в «Смарагдовому» люди живуть лише у двох будинках і то частково.

 «Питання – чому нікому не видають квартири у новобудовах – хвилює весь Маріуполь. Тому що дуже багато маріупольців. Насправді їм нема де жити. Вони вже півтора роки, навіть більше, туляться у знайомих, там, у тих друзів, рідних, які виїхали, так? Вони ось якось так. Справді, влада обіцяла і обіцяє, що ми вам усім дамо житло, ви всі тут десь житимете. Але за фактом ці новобудови заселені дуже на невеликий відсоток», — каже президент ТОВ «Маріупольське телебачення» Микола Осиченко.

 Навіть проросійські блогери, які постійно їздять до Маріуполя, визнають, що проблема житла стоїть гостро. І публікують фото місцевих мешканців, у руках вони тримають плакати з адресами своїх знищених будинків.

 Дехто каже, що заявку на отримання компенсаційного житла їм схвалили, але вони вже кілька місяців продовжують чекати на видачу квартири. Все це, як розповідають місцеві жителі, нібито пов'язане із бюрократичними процедурами. Десь не вистачає підписів, десь будинок не поставили на баланс міста. Люди залишаються безхатченками на тлі нових закритих багатоповерхівок.

 «Скільки людей не потребували б житла, новобудови здебільшого стоять не заповнені, не заселені. І це добре видно вночі, увечері. Тобто видно світом у вікнах – його майже немає. У тих будинках, де є електрика, його майже немає. Тобто, людей там немає», — пояснює Микола Осиченко.

 Деякі маріупольці житло все ж таки змогли отримати, розповів на умовах анонімності один із місцевих мешканців.

 «Одразу після будівництва «Невського» квартири там видавали хаотично. Незрозуміло, як вони видавалися в цій плутанині. Тоді ще повною мірою не працювало російське законодавство, кадастрова карта та необхідні реєстри. Лише кілька місяців тому я, по суті, узаконив свою квартиру, їй дали кадастровий номер, залишилося отримати витяг у МФЦ з реєстру про право власності», — додав чоловік.

 За його словами, тепер квартира перебуває у його власності, але 3 роки не можна її продавати чи здавати в оренду, тобто здійснювати будь-які угоди. За інформацією маріупольських журналістів, право власності взагалі можуть не надати, а нових мешканців вигнати будь-якої миті, особливо якщо знайдуть у родичів вціліле житло.

 «Я не бачив жодного документа, що засвідчує право власності нових власників на це житло. Наскільки знаю, це соціальний найм на три роки, тобто це соціальне компенсаційне житло. Через три роки ти його маєш або викупити, або від звільнити», — каже Микола Осиченко

 Тим часом російські окупанти заявили про початок будівництва трьох дев'ятиповерхових будинків на Східному мікрорайоні на Лівому березі Маріуполя. Нібито це буде компенсаційне житло, там планують розмістити 270 сімей. Проте місцеві жителі звернули увагу, що окупаційна влада у 2023 році вже більше сконцентрувалася на будівництві іпотечного житла.

 Легітимна Маріупольська міська рада опублікувала інформацію про те, що всього на отримання компенсаційних квартир в окупаційну адміністрацію міста було подано 13 240 заяв. Станом на 1 жовтня 2023 року відмовлено майже по 4,5 тисячі заяв. Погоджено – близько 7700. На розгляді перебуває трохи більше 1000 заяв. Станом на 1 вересня видано 2427 квартир. Враховуючи те, що окупанти до 2024 року планують ввести в експлуатацію 5500 квартир, цього все одно недостатньо. Потреби у житлі майже 2500 сімей не можна буде задовольнити.

 Нагадаємо, на Херсонщині окупанти пропонують фермерам взяти викрадене в українців сільськогосподарське обладнання в лізинг.

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