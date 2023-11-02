Відразу три випадки сказу виявлено в одному із сіл Краматорської громади

За останні два місяці на території Дмитрівського старостинського округу одразу у трьох тварин було підтверджено захворювання на сказ. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

В адміністрації нагадують, що при підозрі на сказ у тварини необхідно терміново повідомити про це Краматорську державну лікарню ветеринарної медицини за телефоном 050-81-31-796. З питань щеплення тварин від сказу радять звертатися за телефоном 067-938-96-76.

Сказ — це гостре інфекційне захворювання, що передається від хворих тварин людям шляхом укусів, шкрябання або ослюнення.

Без лікування сказ як у людини так і тварини завжди закінчується смертю, наголосили у міськадміністрації.