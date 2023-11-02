Молдова більше не сплачуватиме членські внески до СНД

Уряд Молдови виключить Співдружність Незалежних Держав (СНД) зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески та готується до виходу з організації. Про це повідомляє молдавська служба «Радіо Свободи».



Рішення слідувало за відмовою від членства в громадських організаціях і банківськими санкціями, введеними стосовно Російської Федерації.



Згідно з проєктом рішення, підписаним міністром фінансів Петру Ротару, сума, що виділяється на оплату щорічних членських внесків Республіки Молдова в міжнародних організаціях у 2023 році, скорочується на 16 млн леїв, з 66,5 млн до 50,5 млн леїв.



Раніше, у липні, парламент Молдови проголосував за вихід республіки з Міжпарламентської асамблеї СНД та з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору.