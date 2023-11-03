Вночі Росія атакувала Харків «шахедами», рятувальники розбирають завали

Наслідки атаки на Харків. Фото: ОВА

У ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову десятьма дронами типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто. Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що удари припали на Основенський, Шевченківський райони Харкова та передмістя.

«В результаті одного з влучень зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поряд. Воно не було житловим, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих територій. Наразі рятувальники розбирають завали», — повідомив Чубенко.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 КК (Порушення законів та звичаїв війни).