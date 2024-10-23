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Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана

23 жовтня 2024, 23:21

Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана

Вода з-під крана в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада Вода з-під крана в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться не лише на постійні відключення та пориви, а й на низьку якість води з-під крана. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Вода може йти іржавого кольору, а також віддавати характерним запахом каналізації. Причина – неможливість окупантів замінити аварійні труби водопостачання.

«Під час блокади міста російські окупанти знищили критичну інфраструктуру та залишили людей без водопостачання. Повністю відновити мережу вони не змогли, а якість води критично впала. Жителі міста вже неодноразово скаржилися, що вода не придатна навіть як технічна, але окупанти продовжують ігнорувати проблему», – зазначили в мерії.

Нагадаємо, що окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем. Вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ».

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