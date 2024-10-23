Допомагає росіянам утверджувати режим окупації: СБУ повідомила про підозру «меру» Тореза на Донеччині

Голова окупаційної адміністрації Тореза Дмитро Лисенко. Фото: особиста сторінка Лисенка у Телеграм

Служба безпеки України повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації міста Торез Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Дмитра Лисенка. До окупації він займався підприємницькою діяльністю, а згодом очолив місцеве відділення руху «Донецька Республіка».



Співробітники спецслужби встановили, що з вересня 2019 року Лисенко почав виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади. А у 2023 році указом голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна його було призначено головою «муніципального утворення міського округу Торез».



Нині під керівництвом ЗС РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади, допомагає росіянам утверджувати режим окупації. Він активно організовував вибори президента Росії у захопленому місті та звітував про результати.



Також чоловік займається конфіскацією житла місцевих жителів, які виїхали. Зокрема, він змушує городян упродовж місяця з'явитися до «адміністрації» з документами права власності на нерухоме майно. У разі відмови квартири вважатимуться безхазяйними, після чого їх конфіскують на користь окупантів.



У рамках кримінального провадження слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у липні СБУ повідомила про підозру окупаційним «мерам» Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову.