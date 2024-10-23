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Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ

23 жовтня 2024, 23:26

Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ

Політика

 Північна Корея вже направила 3000 військових до Росії, повідомило агентство Reuters. Пхеньян пообіцяв надати близько 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня.

Договір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у червні, містить секретний пункт, згідно з яким Пхеньян отримав право відправити військових до України. КНДР надала РФ солдатів та зброю в обмін на ядерні технології.

Глава американського оборонного відомства Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив, що північнокорейські солдати прибули на територію Російської Федерації.

Суспільство

 З Мирнограда вже евакуювали всіх дітей, у Покровську досі залишилося 59. За останні два місяці виїхало понад 30 тисяч людей.

У захопленому Луганську виник брак водіїв комунального транспорту.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться не лише на постійні відключення та пориви, а й на низьку якість води з-під крана. Вода може йти іржавого кольору, а також віддавати характерним запахом каналізації.

Росіянин Олександр Сучков, засуджений до 3,5 року за підробку документів, які використовувалися для організації вбивства Дар'ї Дугіної, потрапив в український полон.

Бойові дії

 У Торецьку ситуація щодо стабілізувалася, повідомила речниця ОСУВ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. За її словами, ЗСУ зараз тримають лінію бойового зіткнення незмінною.

За даними аналітиків DeepState, російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області.

Наступним містом, на яке російські окупаційні війська розпочнуть наступ в Україні, може стати Запоріжжя, пише британське видання The Economist.

У Херсонській області внаслідок атаки російської армії загинули двоє людей. У Лимані Донецької області під удар потрапила п'ятиповерхівка, одна людина отримала поранення. Двоє людей, двоє поранені в Олександро-Калиновому – окупанти скинули авіабомбу.

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