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Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?

22 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?

Політика

 Південна Корея пообіцяла вжити «поетапних заходів» проти КНДР та Росії через поглиблення військової співпраці та закликала Північну Корею негайно вивести свої війська з РФ. У той же час Північна Корея заперечує відправлення своїх військових до Росії.

Права людини

 Так званий "верховний суд ДНР" виніс вирок 31-річному стрільцю десантно-штурмової роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олексію Хмарі. Військовополоненого незаконно ув'язнили в колонію на 22 роки.

Суспільство

 Соратники голови Чечні Рамзана Кадирова вивозять із металургійного комбінату імені Ілліча в окупованому Маріуполі обладнання, метал та побічні металургійні продукти. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на документи. Завод контролює радник Кадирова Вахіт Геремєєв – брат сенатора від Чечні Сулеймана Геремєєва.

Фронт наближається — ферми Донеччини змушені скорочувати поголів'я худоби. На території Донецької області працюють лише 8 підприємств у галузі тваринництва, хоча до повномасштабного вторгнення їх було 67.

Незважаючи на ситуацію з безпекою в Донецькій області, аграрії продовжують працювати. 359 сільськогосподарських підприємств області зазнали руйнувань чи ушкоджень із початку повномасштабного вторгнення. Тільки враховані збитки становлять 5 млрд. 77 млн. гривень.

У низці міністерств України мають провести перевірки після скандалу з МСЕК. Кабміну доручено підготувати законопроект, передбачивши, зокрема, ліквідацію цих комісій із 31 грудня 2024 року.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, ойска Росії просунулися поблизу міста Курахове, селища Нелепівка та села Водяне на Донеччині.

На даний момент немає вклинювання російських військ в оборону ЗСУ поблизу міста Часів Яр Донецької області, повідомила речниця ОСУВ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Раніше представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Іван Петричак заявив, що окупантам нібито вдалося вклинитися в лінію оборони ЗСУ, але про критичний провал і втрату Часового Яру не йдеться.

Російські окупанти відновили атаки на території Луганської області на Куп'янському напрямі.

Армія РФ атакувала Краматорськ, пошкоджено промислові об'єкти. Обійшлося без постраждалих. У селі Янтарне Покровського району рятувальники дістали тіло загиблої жінки з-під завалів – окупанти завдали авіаудару по житловому сектору. Одна людина загинула і одна поранена після атаки РФ на Мирноград. Наразі російські війська знаходяться за 1,5 кілометра від міста.

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