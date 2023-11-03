У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності, причина – відсутність якісної медицини

Рівень смертності у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує зростати. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, головною причиною є відсутність якісної медицини. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Чиновник зазначив, що від природних (умовно) причин продовжує вмирати від 300 до 400 осіб щотижня. Проте вже до 20% серед померлих — цивільні окупанти.



Однак він додав, що кількість жителів Маріуполя скорочується непорівнянними темпами за доокупаційний період.



«Госпіталь для цивільних» на цілий Лівобережний район — яскрава демонстрація цього факту. 60% всіх потужностей медичного стаціонару у місті взагалі відведено під військові потреби. Громадянським тут не місце. Особливо — українцям. Росія продовжує винищувати українців у Маріуполі», — резюмував він.



Нагадаємо, війська Російської Федерації у перші дні повномасштабної війни окупували Маріуполь Донецької області. Невідома точна кількість загиблих українців у місті, проте прокурор Юрій Білоусов зазначив, що мінімум у 10 разів більше, ніж відомо зараз.