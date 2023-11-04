ЗСУ підтвердили удар по суднобудівному заводу в Керчі

У Збройних силах України підтвердили удари по заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму.



Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.





Українські та російські телеграм-канали повідомляють, що у доках заводу міг бути уражений малий ракетний корабель «Аскольд».



Він був побудований в рамках проекту 22800 «Каракурт». На воду було спущено у 2021 році, але досі тривали заводські ходові випробування.



Нагадаємо, в 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Згодом було опубліковано кадри влучання по суднобудівному заводу в Керчі, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа. Також видно, що по ракетах, що летять, працювала російська ППО. Однак, судячи з відео, влучання по підприємству були.



Це одне із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіанесучих кораблів для ВМФ Росії.