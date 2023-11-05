В Макіївське море через ставки течуть стічні води — фото наслідків

Макіївське море на окупованій території Донецької області забруднюють водою з каналізації.



Жителі Макіївки опублікували у місцевих пабліках фото та відео квітучої води зеленого кольору. Також очевидці опублікували фото труби, з якої стічні води забруднюють Макіївське море.

Стоки йдуть у водосховище не безпосередньо, а через балку, потім — по ряду ставків.

Місцеві жителі кажуть, що від ставків, що ведуть до водосховища, виходить неприємний запах, а вся риба померла.

«Запах не переданий, колір води у ставці на Пошті сіро-зелений. Далі по посадці йти не наважилися. Від місця витоку до контори водоканалу метрів 800. Наслідки зливу каналізаційних стоків у ставки. Зйомка ще 11 жовтня, риба вистачає повітря, задихаючись у воді кольору помиїв. Наразі вся риба у ставках загинула», — цитує місцевий паблік очевидців, які надіслали фото.