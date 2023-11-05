В Макеевское море через ставки текут сточные воды — фото последствий

Водохранилище Макеевское море на оккупированной территории Донецкой области загрязняют водой из канализации.



Жители Макеевки опубликовали в местных пабликах фото и видео цветущей воды зеленого цвета. Также очевидцы опубликовали фото трубы, из которой сточные воды загрязняют Макеевское море.

Стоки идут в водохрналище не напрямую, а через балку, затем — по ряду ставков.

Местные жители говорят, что от ставков, ведущих к водохранилищу, исходит неприятный запах, а вся рыба — умерла.

«Запах не передаваемый, цвет воды в ставке на Почте серо-зеленый. Дальше по посадке идти не решились. От места утечки до конторы водоканала метров 800. Последствия слива канализационных стоков в ставки. Съёмка еще 11 октября, рыба хватает воздух, задыхаясь в воде цвета помоев. На данный момент вся рыба в ставках погибла», — цитирует местный паблик очевидцев, которые прислали фото.