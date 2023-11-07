У Криму працювала ППО. Росіяни повідомили про атаку 17 дронів, є пошкодження

Сьогодні вранці, 7 листопада, дрони атакували тимчасово окупований Крим. Про це повідомив призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв та пресслужба міноборони РФ.



У відомстві зазначили, що силам ППО вдалося збити 17 безпілотників.



«Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.



За інформацією Развожаєва, уламки від одного збитого БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. Оперативні служби вже на місці, йде ліквідація невеликого спалаху.



Відомо, що постраждалих немає.



Нагадаємо, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що 6 листопада на території регіону було збито двох безпілотників.