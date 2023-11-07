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У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА

Оновлено
07 листопада 2023, 16:27

У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА

Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео

У центрі Донецька пролунали вибухи, під завалами можуть бути люди.

 Місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після прильотів. 

 У мережі також повідомляється, що під завалами можуть бути люди. Попередньо відомо про п'ятьох поранених. Перед цим над містом працювала російська ППО.

Також з'явилася інформація, що потрапили в історичну будівлю у центрі міста, відому як Братська школа на вул. Челюскінців, 49. Вона була заснована братством Спасо-Преображенської церкви у 1896 році. У 1903 році у школи з'явився власний будинок. В останні роки в будівлі значились факультет заочного та дистанційного навчання співробітників ОВС Донецького юридичного інституту, а також автошкола.

(Оновлено о 16:51) У 2022 році за цією адресою був зареєстрований «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги», де готували операторів дронів для армії РФ. За інформацією російських ЗМІ, там підготували понад 10 тисяч операторів БПЛА. 

(Оновлено в 20:35) Про те, що саме за цією адресою розташований центр підготовки операторів дронів, писали і самі російські журналісти. Зокрема, у новині про відкритті меморіальної дошки на будівлі. 

Нагадаємо, у Таганрозі пролунав потужний вибух в районі аеродрому. 

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