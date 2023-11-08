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В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн

08 листопада 2023, 08:25

В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн

Торгові компанії РФ продовжили закуповувати зброю з Європи та Америки, незважаючи на санкції, які почали вводити ще 2014 року. Про це повідомляє видання Correctiv.

За інформацією журналістів видання, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія імпортувала близько 7300 одиниць вогнепальної зброї, серед яких було близько 100 снайперських гвинтівок та майже вісім мільйонів набоїв від західних виробників.

Серед виробників, що імпортували РФ, — американські Smith & Wesson, Barrett Firearms та Desert Tech, австрійські Glock та Steyr Arms, а також німецькі компанії Merkel Jagd та Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші.

Розслідувачі проаналізували відкриті джерела та дійшли висновку, що частина цієї зброї використовувалася на війні проти України. Так, бійці приватної військової компанії Вагнера використали зброю від Desert Tech, а колишній віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін позував на фотографіях із Glock та AR-15. Окрім цього, росіяни використовують карабіни Blaser R8.

Correctiv зазначає, що зброя потрапила до РФ із третіх країн. Наприклад, з початком повномасштабного вторгнення виріс експорт мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.

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