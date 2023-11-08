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Російська армія вразила іноземне судно в порту Одеси — загинув лоцман

08 листопада 2023, 19:42

Російська армія вразила іноземне судно в порту Одеси — загинув лоцман

8 листопада війська РФ вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

Нагадаємо, окупанти 8 листопада відкрили вогонь по Часів Яру, селу Рай-Олександрівка те селищу Північне. Дві людини загинули.

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