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Донецька область під вогнем РФ: відомо про нові руйнування

19 травня 2024, 10:13

Донецька область під вогнем РФ: відомо про нові руйнування

Донецька область під вогнем РФ: відомо про нові руйнування

На ранок 19 травня відомо про нові руйнування в Донецькій області, яку щодня обстрілює російська армія. В обласній військовій адміністрації повідомили про ушкодження у трьох районах області. 

Покровський район: з артилерії обстріляно Парасковіївку, Зоряне та Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громаді поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район: у Зарічному пошкоджено два приватні будинки. Вони потрапили під обстріл уже вдруге. Під вогнем околиці Костянтинівської та Слов'янської громад.

Бахмутський район: у районі Часового Яру пошкоджені 9 приватних будинків та 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.

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