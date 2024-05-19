Один житель Донецької області загинув через російський обстріл в суботу

За суботу, 18 травня, росіяни обстрілами вбили одного жителя Донецької області. Як повідомлялося, літній чоловік загинув у себе вдома у селищі Курахівка.



Ще одна людина дістала поранень. Це сталося у селі Веселе.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи досягла 6867 осіб.



За офіційними даними, на цей час відомо, що окупанти вбили 1966 людей і поранили 4901 мирного жителя.



Як повідомлялося, за 17 травня, на Донеччині під обстрілами армії РФ загинули 3 людини.