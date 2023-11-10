Під час обстрілу Одещини постраждала 96-річна жінка

Ввечері 10 листопада було два влучання в Одеському районі. Постраждали троє місцевих пенсіонерів.



Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці.



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