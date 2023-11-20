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На Донеччині двоє контрактників ЗСУ торгували «трофейною» російською зброєю

20 листопада 2023, 17:31

На Донеччині двоє контрактників ЗСУ торгували «трофейною» російською зброєю

На Донеччині затримано торговців зброєю. Фото: СБУ На Донеччині затримано торговців зброєю. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на Донеччині двох контрактників ЗСУ, які намагалися підпільно продати криміналітету «трофейну» російську зброю. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, серед вилученого у зловмисників понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

Відповідну партію бойових засобів поразки намагалися продати представникам дніпропетровського криміналітету.

Внаслідок комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашнікова, у тому числі нового АК-12.

Як встановило розслідування, затриманими виявилися двоє контрактників із однієї з військових частин Сил оборони, відряджених до Донецької області. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схованку на території приватного домоволодіння.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу супротивника. Підрозділи ракетних військ вразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та боєприпаси противника.

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