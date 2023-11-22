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У Києві випав перший сніг: водіїв закликають не паркуватися обабіч доріг, задіяно 457 одиниць техніки

22 листопада 2023, 08:45

У Києві випав перший сніг: водіїв закликають не паркуватися обабіч доріг, задіяно 457 одиниць техніки

Прибирання першого снігу в столиці. Фото: КМВА Прибирання першого снігу в столиці. Фото: КМВА

До прибирання снігу в столиці залучено 297 одиниць техніки «Київавтодору» та понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, у КМВА закликали водіїв не паркуватися вздовж вулиць та доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці. Про це повідомили у київській міській військовій адміністрації.

Насамперед роботи проходять на спусках та підйомах, покритті з гранітної бруківки, мостах, головних дорожніх артеріях міста.

Крім того, 300 працівників бригад із ручного прибирання «Київавтодору» очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

«У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі», — зазначають у КМВА.

Водіїв просять бути уважними за кермом та при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижувати швидкість до мінімуму.

За прогнозом Українського гідрометцентру 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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