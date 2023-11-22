Ракетна атака по Селидовому: двоє загиблих, під завалами може бути ще людина

Кількість загиблих у Селидовому зросла до двох. Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Селидово Донецької області через ракетну атаку російських окупантів увечері 20 листопада зросла до двох — під завалами лікарні знайшли тіло людини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.



«Селідове. Поки що відомо вже про двох загиблих. Тіло ще однієї людини дістали рятувальники з-під завалів частково зруйнованої лікарні», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами можливе перебування ще однієї людини.



Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.



Нагадаємо, російська армія 20 листопада вкотре атакувала Селидове Донецької області. Відомо про 9 постраждалих.