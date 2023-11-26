РФ вночі атакувала Україну: ППО збила 8 «шахедів»

Сьогодні вночі, 26 листопада, російська армія вкотре обстріляла Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 8 російських цілей.



«У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed»», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».



Нагадаємо, представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни покривають «шахеди» карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати.