Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу — ОВА

Сьогодні вночі, 28 листопада, російські загарбники вдарили ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



«Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Усі деталі зараз встановлюються», — написав Лисак.



Вілкул не уточнив деталі події.



«Вночі країна-терорист знову атакувала Україну ракетами та БПЛА. Була ракетна атака і по нашому місту», — зазначив він.



Крім того, із важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Внаслідок удару постраждалих немає.



Нагадаємо, у Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу поранення отримала 51-річна жінка.