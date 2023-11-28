Росія у 2024 році витратить на військові потреби більше, ніж за часів СРСР

Президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив зростання видатків на армію до рекордних показників. Такого не було з часів СРСР. Про це повідомило видання The Moscow Times 27 листопада.

Зазначається, що глава Кремля підписав закон про федеральний бюджет на період 2024-2026 років. Документ був підготовлений ще кілька тижнів тому Державною Думою, а потім схвалений Радою Федерації.

В результаті виходить, що наступного року влада РФ планує витратити на утримання армії та оборонно-промислового комплексу практично третину всіх витрат, а такого не було з радянських часів.

«За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн. 2022-го (4,7 трлн рублів/52 млрд доларів), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн рублів/39 млрд доларів)», — йдеться у повідомленні.

Частка військових витрат досягне 29,5%, тоді як до бюджету 2023 року вкладали лише 19%, а на 2022 17%. Кремль продовжує демонструвати, що все більше грошей з кожним роком вирушатиме на війну.

Такі цифри були ще останні роки існування СРСР. Згідно з архівами колишнього російського прем'єра Єгора Гайдара, продовжують журналісти у матеріалі, у бюджеті Радянського Союзу на 1990 рік влада заклала 29,4% на захоплені «військові цілі».

Окрема увага приділяється статті «національна безпека», куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Близько 3,3 трильйона рублів (37 млрд доларів) піде саме туди. В результаті виходить, що силові структури Росії в 2024 отримають практично 40% всього бюджету.

Видання зазначає, що уряду довелося чимось жертвувати, тому було ухвалено рішення «урізати» витрати на підтримку національної економіки та фінансування освіти та медицини.

«Все для фронту, все для перемоги. На те, що заплановано, вистачить. Нормальний, здоровий бюджет», — заявляв голова Мінфіну Антон Силуанов ще у вересні.

Раніше повідомлялося, що останні шість тижнів, певно, мали найвищі показники втрат серед російських військових за весь час війни проти України.