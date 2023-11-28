На Одещині затримали місцеву мешканку за «злив» даних про місця базування Сил оборони

Колаборантка допомагала окупантам. Фото: Одеська прокуратура

Місцева мешканка Одеської області «зливала» дані про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти, їй повідомлено про підозру. Про це заявили у прокуратурі Одеської області.



Одеська обласна прокуратура повідомила громадянку про підозру в державній зраді. За даними слідства, підозрювана співпрацювала з представниками військової розвідки Росії.



Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу та вогневих позицій Збройних Сил України, які розміщені на території Одеси та Чорноморська Одеської області.

Колаборантка допомагала окупантам. Фото: Одеська прокуратура

У «зоні особливої уваги» ворога знаходилася інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону.



Підозрювану затримали під час виконання чергового завдання куратора та вилучили докази скоєння злочину. Зараз їй обрано безальтернативний запобіжний захід – утримання під вартою.



Зрадниці загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Раніше контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад у Херсонській області, який перейшов на бік окупантів у період захоплення регіону.