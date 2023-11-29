Окупанти вдарили по Костянтинівській громаді: є руйнування

Російські загарбники двічі атакували Костянтинівську громаду на Донеччині. Внаслідок атак є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«28.11.2023 о 15:06 стався ворожий обстріл Веролюбівського старостинського округу з РСЗВ «СМЕРЧ» (9М55К - реактивний снаряд з реактивною касетною головною частиною)», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що поранених та загиблих на місці не виявлено. Також інформація про пошкодження не надходила.



Крім того, о 19:30 стався обстріл із РСЗВ «СМЕРЧ» (9М55К – реактивний снаряд із реактивною касетною головною частиною) по Новодмитрівському старостинському округу.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки», — резюмували у пресслужбі.



Нагадаємо, Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фотографії наслідків вечірнього обстрілу міста російськими військами вчора, 28 листопада.