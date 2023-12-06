Перейшла на бік РФ і підтримує окупаційний режим: судитимуть так званого «сенатора від ЛНР»

Судитимуть так званого «сенатора від ЛНР». Фото: Луганська обласна прокуратура

Українські прокурори направили до суду матеріали справи та обвинувальний акт щодо так званої сенаторки від «ЛНР» у раді федерації федеральних зборів Російської Федерації. Жінка ще у 2014 році перейшла на бік РФ і принесла присягу. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.



Зазначається, що чинна суддя Апеляційного суду Луганської області обійняла посаду «керівника адміністрації голови ЛНР». З грудня 2022 року жінка стала «сенатором від ЛНР» у раді федерації федеральних зборів Російської Федерації.



Обвинувачена займається підготовкою «законопроєктів», спрямованих на посилення впливу окупаційної адміністрації Росії на захоплену територію Луганщини. Систематично підтримує російський окупаційний режим у пропагандистських медіа.



«Їй інкриміновано державну зраду, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. )», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ Росії та ідентифікувала його військовослужбовців, причетних до звірств щодо полонених та цивільного населення.