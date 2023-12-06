Влада РФ дозволила операторам підвищувати тарифи в обмін на інвестиції в анексовані регіони України

Російські мобільні оператори зможуть підвищувати ціни на свої тарифні плани вище за рівень інфляції в обмін на інвестиції в галузі нових технологій та розвиток інфраструктури в анексованих регіонах України, повідомляють «Ведомости».



У документі, затвердженому урядом 4 грудня, прописано два сценарії розвитку галузі — базовий та цільовий. Базовий також передбачає зростання цін на тарифи, але не вище за прогнозовану інфляцію.



У цільовому сценарії йдеться, що операторам на реалізацію великих інвестиційних проєктів, «у тому числі в нових сегментах і на нових територіях», будуть потрібні додаткові кошти, які вони зможуть отримати шляхом швидшого зростання тарифів, ніж у базовому сценарії.



У документі також зазначається, що насамперед зростання вартості тарифів має торкнутися «тих груп споживачів, які висувають підвищені вимоги до якості та обсягу послуг зв'язку».



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області росіяни блокували місця з доступним зв'язком. Щобільше, загарбники заварювали дахи багатоповерхівок, де можна було зловити мобільну мережу.



Раніше в Кремінній та Сєвєродонецьку окупанти подекуди встановили стаціонарні телефони. Систему зв'язку встановлювали там, де збереглося устаткування. Проте облаштовувати нові АТС чи проводити кабелі замість пошкоджених, чи вкрадених ніхто не збирається.