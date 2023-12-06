Власти РФ разрешили операторам повышать тарифы в обмен на инвестиции в аннексированные регионы Украины

Российские мобильные операторы смогут повышать цены на свои тарифные планы выше уровня инфляции в обмен на инвестиции в области новых технологий и развития инфраструктуры в аннексированных регионах Украины, сообщают «Ведомости».



В документе, утвержденном правительством 4 декабря, прописаны два сценария развития отрасли — базовый и целевой. Базовый также предусматривает рост цен на тарифы, но не выше прогнозируемой инфляции.



В целевом сценарии говорится, что операторам на реализацию крупных инвестиционных проектов, «в том числе в новых сегментах и на новых территориях», потребуются дополнительные средства, которые они смогут получить за счет более быстрого роста тарифов, чем в базовом сценарии.



В документе также отмечается, что в первую очередь рост стоимости тарифов должен коснуться «тех групп потребителей, которые предъявляют повышенные требования к качеству и объему услуг связи».



Напомним, во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне блокировали места с доступной связью. Более того, захватчики заваривали крыши многоэтажек, где можно поймать мобильную сеть.



Ранее в Кременной и Северодонецке оккупанты кое-где установили стационарные телефоны. Систему связи устанавливали там, где сохранилось оборудование. Однако обустраивать новые АТС или проводить кабели вместо поврежденных или украденных никто не собирается.