Четверо цивільних постраждали на Херсонщині через обстріл окупантів

Російська армія сьогодні, 7 грудня, вкотре вдарила по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Опівдні російська армія атакувала Тягинку», — написав він.



За інформацією Прокудіна, постраждали чотири особи. У тяжкому стані до лікарні доправили 67-річного місцевого жителя, медики борються за його життя.



Стан інших поранених середньої тяжкості. Так, це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ 6 грудня атакували вкотре Херсон. Відомо, що один місцевий мешканець отримав поранення.