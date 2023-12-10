Сили ППО збили ракету над Криворізьким районом: є руйнування

Окупанти атакували Дніпропетровську область. Фото: Сергій Лисак

Над Криворізьким районом Дніпропетровської області сили ППО збили російську ракету вчора увечері, 9 грудня. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів деталі атаки.



«Її (ракети — ред.) уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і дві вантажівки», — написав він.





Лисак уточнив, що люди не постраждали.



Крім того, глава регіону додав, що вночі окупанти цілили по Нікополю, застосувавши важку артилерію.



Нагадаємо, армія РФ обстріляла із важкої артилерії Дніпропетровську область учора ввечері, 2 грудня.