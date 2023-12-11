Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку: супротивник здійснив понад 40 атак

Російські окупаційні війська не залишають спроб оточити Авдіївку, залучаючи величезну кількість техніки. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.



ЗС РФ атакували в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського. Окупанти просунулися на кілька кілометрів уздовж Авдіївки, намагаючись оточити місто.

ЗС РФ намагаються оточити Авдіївку. Фото: deepstatemap

Подібна тактика росіян призвела до нових втрат противника, які орієнтовно склали : 1030 осіб, 19 танків, 31 бойова броньована машина та шість артилерійських систем.



Нагадаємо, російські військові отримали завдання «взяти» Авдіївку на Донеччині за будь-яку ціну до 14 грудня, коли глава Кремля має провести свою підсумкову прес-конференцію.