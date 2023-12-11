Росіяни перекидають «зуби дракона» через окупований Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 11 грудня, зафіксували перекидання «зубів дракона» російськими окупантами. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Зуби дракона. Знову зафіксовано постачання зубів дракона з Новоазовського напрямку у бік півночі Донецької області», — зазначив він.



За його словами, йдеться про рух через Микільську частину Маріупольського району (Вугледарський напрямок).



Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який здійснює для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автодороги.