Данілов розповів про зміни у сфері мобілізації в Україні: деталі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що нові зміни у сфері мобілізації будуть незабаром. Це питання буде розглянуто на наступному засіданні Ставки. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.



«Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже кілька разів на засіданнях Ставки це питання обговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, зокрема законодавчі з цього приводу», — зазначив він.



За словами Данілова, це питання зараз комплексно розробляється.



«Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, бо ще раз наголошую, вона зараз у процесі», — зазначив він.



На запитання журналіста, чи вистачить Україні людей, щоб воювати далі, Данілов сказав, що завжди не вистачатиме трьох речей під час війни: часу, зброї та людей.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 листопада провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одним із питань стало проведення мобілізації в Україні.