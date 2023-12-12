«Українські захисники перебувають в активній обороні»: у ЗСУ розповіли, як відбили терикон у межах Горлівки

Завдяки злагодженій роботі українських військових, вдалося відбити у окупантів один з териконів в межах Горлівки на Донеччині. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо розповів в ефірі телемарафону деталі спецоперації.



«Південіше від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники знаходяться в активній обороні», — зазначив він.



За його словами, за будь-якої кращої нагоди українські військові переходять до атак, покращують своє тактичне становище. Фітью додав, що «це приємна новина, але не сенсація».



«Це щоденна важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат. Таких териконів є ще багато, треба запастися силами», — резюмував він.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 грудня повідомив , що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відновила контроль над териконом у районі селища Південне на околиці Горлівки.