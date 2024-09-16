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Головне за день: Путін затвердив збільшення армії РФ. Під Вугледаром знищено шахту

16 вересня 2024, 23:00

Головне за день: Путін затвердив збільшення армії РФ. Під Вугледаром знищено шахту

Суспільство

 В окупованому Маріуполі встановили погруддя так званого «героя ДНР» Володимира Фролова. Він брав участь у облозі міста. Окупанта ліквідували у березні 2022 року у бою на комбінаті імені Ілліча.

На окупованій території Луганської області продовжуються пожежі. Загальна площа сягнула майже 3,5 тисяч гектар, знищено понад 460 будівель, включаючи 37 житлових будинків. Число загиблих досягло 4 людей, ще четверо з опіками доставлені до лікарень. З населених пунктів Вільхове та Валуйське Станично-Луганського району евакуювали мешканців.

Російський президент Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч. Своїм указом він ухвалив, що тепер російська армія налічуватиме 1,5 млн військовослужбовців.

Бойові дії

 Незважаючи на непросту ситуацію , пов'язану з операцією ЗСУ у Курській області, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху, пише британське видання Financial Times.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися біля міста Вугледар Донецької області. А також поблизу сіл Катеринівка та Водяне на Донеччині та Колесниківка у Харківській області.

Через обстріл Лимана в ніч проти 15 вересня, спалахнув ліс. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився в глибину лісу на сотні метрів. Станом на 9:00 16 вересня вогонь пройшов близько 240 га лісу. Гасіння пожежі продовжується.

Внаслідок атаки «Шахедів» на Київську область одну жінку було поранено . Пошкоджено п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів.

Військова розвідка України заявила про вбивство російського кореспондента ДТРК «Бєлгород» Олександра Коробова. Проте телеканал стверджує, що чоловік живий та перебуває у лікарні.

Війська РФ підірвали 115-метровий копер шахти «Південнодонбаська №3» біля Вугледару Донецької області. Z-канал «Воїн DV» стверджує, що копер замінували українські військовослужбовці під час відходу. За його словами, російські військові вирішили підірвати конструкцію, бо «розмінувати все це не було змоги».

Вранці російський Бєлгород прокинувся від вибухів. Внаслідок атаки поранено 8 людей, одна з постраждалих — у тяжкому стані. Через пожежу від обстрілів згоріли 15 автомобілів та один приватний будинок, пошкоджено 21 багатоповерхівку та газопровід.

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