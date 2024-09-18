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Чиновники розповіли, яку допомогу надають людям, які виїжджають із Донецької області

18 вересня 2024, 23:42

Чиновники розповіли, яку допомогу надають людям, які виїжджають із Донецької області

Жителів Покровського району Донецької області наразі евакуюють з Павлограда Дніпропетровської області. З цього міста тепер вирушають евакуаційні потяги до інших українських областей.

Там працюють волонтери, які допомагають людям внести свої дані для отримання допомоги від міжнародних благодійних організацій. Сума допомоги складає 10800 гривень на одну особу.

Ті люди, які евакуюються з області до більш безпечних регіонів, мають можливість оформити допомогу для переселенців від держави у розмірі 2 чи 3 тисячі гривень на людину.

 «Всі органи влади разом із благодійними та волонтерськими організаціями залучені до розселення людей, яким нікуди їхати. Протягом місяця на Кіровоградщині розселили 701 особу, у Тернопільській — 106 осіб, у Закарпатській — 150 осіб. Сьогодні, 18 вересня, на Закарпаття виїхав черговий евакуаційний рейс, ним скористалися 55 осіб, з них 24 дитини», — повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Громади, що приймають, готові надавати і робочі місця разом з проживанням для жителів Донецької області, які погодилися на евакуацію. Наприклад, у Львівській області готові прийняти шахтарів та працевлаштувати їх у структурні підрозділи «Львіввугілля», у Житомирській та Чернівецькій областях чекають на переселенців на промислових підприємствах, де готові працевлаштувати та поселити переселенців. Усі громади Донеччини володіють такою інформацією та пропонують людям відповідних професій такі умови.

«Головне, ухвалити єдине складне рішення — про евакуацію», — вважає начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту Дмитро Пожарський.

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Станом на середу, 18 вересня, у Покровську проживає 16 тисяч людей, серед них 177 дітей. Місто піддається обстрілам, російські окупанти атакують інфраструктуру та житловий сектор.

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