Війська Росії вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині: шість людей отримали поранення

Наслідки російського обстрілу села Малинівка на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

18 вересня о 10:30 російські окупанти обстріляли село Малинівка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок удару по фермерському господарству отримали поранення 59-річний батько та його син 36 років. Також постраждав 33-річний місцевий мешканець. Він перебуває у тяжкому стані. Тип засобу ураження встановлюється.

Крім того, ЗС РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримали 34-річний городянин, який на момент обстрілу їхав в автомобілі, а також 55-річна жінка та чоловік 68 років, що знаходилися поблизу торгового центру. У місті пошкоджені три багатоквартирні будинки, два автомобілі та лінія електропередач.

Нагадаємо, що 17 вересня вибух російської авіабомби спричинив лісову пожежу під Краматорськом.