Азербайджан надіслав Україні третю чергу енергетичної допомоги

Азербайджан надіслав в Україну третю партію допомоги. Фото: Міненерго

З Азербайджану до України виїхав черговий вантаж енергетичної допомоги від партнерів — 20 вантажівок, які везуть понад 550 метрів електричних кабелів та 6 комплектів трансформаторних пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



Як відомо, це вже третя партія допомоги, яку отримає Україна від азербайджанських партнерів із відновлення енергосистеми.



Загальна сума енергетичної допомоги становитиме понад 7,6 мільйонів доларів.



«Швидке і якісне відновлення енергетичного обладнання під час війни - виклик для наших енергетиків. Але завдяки нашим партнерам ми можемо оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, тим самим зміцнюючи нашу енергетичну безпеку», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Перша партія допомоги у 10 вантажів, яка містила силові трансформатори та електростанції резервного живлення, уже розподілена між енергетичними компаніями в регіонах, які найбільше страждають від російських ворожих атак. Зокрема допомога надійшла до операторів системи розподілу електроенергії Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської областей. Окрім цього, обладнання отримали компанії Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей.





Нагадаємо, Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні , кошти підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Йдеться про 1,4 мільярда крон (понад 130 млн доларів).