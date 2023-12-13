Окупанти вночі атакували Київ: уламки ракет впали на будинки, постраждали 53 особи, серед них є діти

Окупанти атакували Київ. Фото: МВС

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет є руйнування у кількох районах міста. Відомо, що кількість постраждалих досягла 53 людей. Про це повідомив мер Віталій Кличко та пресслужба МВС.



«За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди», — йдеться у повідомленні.



За даними Кличка, постраждали 53 особи. 20 із них, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, 6 дітям.





Також пошкоджено 19 автомобілів, 4 з яких повністю знищено. Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі 35 приватних будинків без світла через пошкоджень ліній електропередач уламками ракет.



Аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання до 14-00. Станом на 09:00 в столиці постраждало 53 особи (36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей).



«З них 20 потерпілих госпіталізовано. Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8-ох гостра реакція на стрес. У решти: ЗЧМТ, садни, опіки та інші травми. Інформації стосовно загиблих немає», - додав начальник КМВА Сергій Попко.



Нагадаємо, в ніч на 13 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (тимчасово окупований Крим). Сили ППО збили усі десять ударних дронів.