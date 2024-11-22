Одна жінка загинула, двох чоловіків поранено: у прокуратурі розповіли про наслідки обстрілу Краматорська

Внаслідок російського обстрілу Краматорська у п'ятницю, 22 листопада, загинула жінка, двоє чоловіків дістали осколкових поранень. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом військового злочину.

За даними слідства, 22 листопада 2024 року, о 10:16, війська РФ обстріляли місто Краматорськ. Влучання припало на житлову забудову.

Від ран, несумісних із життям, загинула 41-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 34 та 39 років дістали осколкових поранень.

«Постраждалим надається кваліфікована медична допомога», — повідомили в прокуратурі.

Також внаслідок російської атаки у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та автотранспорт.

Тип використаної зброї встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську вранці 22 листопада пролунало кілька вибухів. У місті частково зникло світло. Місцеві жителі повідомляли про звуки, схожі на розриви касетних боєприпасів. Вибухи тривали понад півгодини.